海指星期二早盘跌16.5点

（早报讯）本地股市星期二（7月5日）走势较疲弱，下跌约0.53%，与亚洲股市整体上扬趋势形成对比。

新加坡海峡时报指数开高走低，从开市上扬约10点，之后一路下滑，截至中午12时报3103.74点，下跌16.5点或0.53%。

早盘最高达3135.05点，最低3101.78点，成交量4亿6216万股，成交额2亿9860万元，上升股173只，下跌股183只。

早盘最活跃股票为胜科海事（Sembcorp Marine），约4062万股转手，股价报0.106元，无起落。

区域股市方面，主要股市大多上扬，这主要是因为市场揣测美国政府可能取消一些中国消费品的关税。日本股市起0.4％，澳大利亚股市起0.3％。韩国股市表现最强劲，起了1.7%。至于香港和上海股市，前者起1％。后者则大致持平。

美国股市方面，星期一因庆祝独立日（US Independence Day）休市，星期二晚上将重新开市。

不过整合上半年美股表现，由于高通胀促使美联储逐渐收紧货币政策，美国股市今年上半年表现惨淡，特别是标普500指数累计下跌20.58%，为1970年以来最大上半年跌幅。

由于股票和固定收益急剧下滑，市场对美国总统拜登可能降低一些中国进口商品关税的猜测加剧。这些关税是之前特朗普政府所实施的，估计约3000亿美元。

盛宝金融市场策略师查娜娜（Charu Chanana）说："市场或许对这些猜测做出反射性的积极反应，因为在这一点上，我们都期待任何积极消息迹象。但我们认为此举并不会对全球增长和通胀情况产生重大影响。"

银河—联昌（CGS-CIMB）星期二发布分析报告说，近几个月来，新加坡股市表现一直不如亚细安五国（越南、泰国、菲律宾、马来西亚和印尼），部分原因是冬海（Sea Limited）表现不佳，外加10年期政府债券收益率上升最快，对股市形成额外压力。

此外，市场焦点已转向美国经济衰退风险。

报告说：“我们警惕投资者说，由于对经济衰退担忧上升，下来股市可能会出现更多损失。”

在发达市场经济增长下跌背景下，它建议投资者可考虑的策略是买入亚细安五国的新兴市场股票，做空发达市场的周期股如科技、金融、消费品和工业等领域的股票。此外，投资者也不妨考虑防御性行业股票，包括医疗保健、消费必需品、公用事业和能源等。