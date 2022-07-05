我国零售销售连续三个月上扬 5月份同比增17.8％

（早报讯）我国零售销售指数连续三个月上扬，5月份同比增长17.8％。

新加坡统计局星期二（7月5日）公布最新的零售销售指数（Retail Sales Index），若不包括汽车销售，5月份零售销售上升22.6％。

经季节性调整，零售销售环比增加1.8％，不包括汽车销售则增长2.7％。

5月份总零售额大约为39亿元，其中网络零售占大约12％，比4月份的12.4％略低。

统计局指出，5月份的零售销售额可延续4月份的双位数增长，主要是因为去年同期的比较基础较低，当时我国仍实施国际旅行等防疫限制措施。

大多数零售业的销售额在5月份都取得同比增长。非必需消费品例如服饰和鞋类、百货公司、钟表与珠宝的销售额增长了98.2％、73.1％和60.7％，原因同样是因为去年同期国际旅行仍受到限制，游客消费减少。

相比之下，今年5月份的汽车销售额同比减少了10.2％。超市和霸级市场，以及迷你超市和便利商店的销售额分别减少了10.3％和4.8％。

统计局指出，去年5月份正值高警戒解封第二阶段，更多人居家办公，因此对杂货的需求增加。

在高警戒解封第二阶段，消费者不允许在餐厅内用餐。今年5月份的餐饮服务销售因而大幅反弹，同比增长40.1％，增幅远优于4月份的11.6％。

经季节性调整后，5月的餐饮服务销售额比4月份增长了7.9％。