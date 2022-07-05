鸡毛磨粉制成可降解塑料 本地宰鸡厂开创新“鸡遇”

（早报讯）一地鸡毛原来也能充满机遇，宰鸡场每天丢弃近四吨的鸡毛，只需通过简单的磨制，就能再生制成可生物分解的塑料产品。家禽业者龙合（Leong Hup）与新加坡南洋理工大学合作，探讨如何把废料再利用，降低成本的同时也更加环保。

龙合在本地设有三间家禽处理厂，其中规模最大的宰杀厂一天可宰杀多达五万只鸡，每天制造约四吨鸡毛废料。

首席执行官刘裕华说，公司每年花费近百万元处理废料，其中处理鸡毛更是高达50万元。面对天价废料的问题，公司今年三月因此决定与南大展开科研合作，探讨如何把废料再利用。

南大食品科技计划的科研人员就利用鸡毛，进行清洗消毒后再磨制成粉状的角蛋白（keratins）成分，加入聚酯纤维（polyester）后就能制成各种塑料产品，比如装鸡肉的底盘和鸡蛋等。

比起普通的塑料，用鸡毛制成的塑料不仅减少废料，也没有使用石油，可生物分解（bio-degradable），更加环保。

带领这项研究的南大食品科技计划主任陈维宁教授说，鸡毛等其他被视为废料的资源，其实可以成为宝贵的原材料，在循环经济（circular economy）中扮演重要的角色。

除了鸡毛，南大和龙合也在探讨使用鸡血和粪便等进行再利用。刘裕华预计，公司最早能在2023年在东南亚各地的工厂使用相关产品。