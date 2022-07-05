要求顾客戴口罩 超市保安员挨揍

（早报讯）一名超市保安人员因要求顾客戴口罩而遭殴打，新加坡保安协会和保安雇员联合会谴责顾客行为。

保安协会星期二（7月5日）发文告指出，这起事件发生在星期一（4日）晚上10时20分，地点在淡滨尼零售园的巨人霸级超市（Giant Hypermarket）。

当时值班保安人员苏雷士（Sures Perimal）的职责包括确保进入商场的顾客都有戴口罩。一名没戴口罩的男子试图进入商场，苏雷士立即要求他戴口罩，并建议他如果没有口罩，可到商场入口处的药房购买，结果引起男子不满，辱骂苏雷士并继续走进商场。

紧接着，这名男子又突然冲出商场，边辱骂边推苏雷士，之后还开始猛推和殴打他。苏雷士当时没有还手，巨人霸级超市的一名员工和其他路人立刻上前制止男子。苏雷士被攻击后有瘀伤和挫伤，整个袭击过程被闭路电视拍下。

保安协会与工会纷谴责

保安协会强烈谴责男子的行为，会长约舒亚（Raj Joshua Thomas）说：“这又是一起针对正在履行职责的保安人员的动粗事件，令人发指。对于凌辱和骚扰保安人员的新处罚将在今年生效。警方已到现场处理此事，我们交由当局调查并采取适当的行动。”

保安雇员联合会说，联合会今年至今已处理了18起凌辱和骚扰保安人员的事件，并希望袭击者受到法律处分。任何人有关于凌辱和骚扰保安人员的情报，可通过联合会的应用或电邮通报。

职总副秘书长陈国明在面簿贴文指出，保障保安人员的安全和福利是社会全体的责任，他呼吁公众以礼对待所有保安和前线人员。