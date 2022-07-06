星期三值得关注的股票

（早报讯）市场情绪不稳定，促使本地股市陷入超卖状态，新加坡海峡时报指数星期二（7月5日）高开低走，闭市报3104.11点，下跌16.13点或0.52％。

华尔街隔夜股市表现不一，纳斯达克指数起1.75%，标普500指数微涨0.16%，而道琼斯工商指数则下滑0.42%。

投资者正在等待美国联邦储备局星期三（6日）发布的6月份会议记录，并为本月底联储局可能宣布再次加息75个基点做准备。

星期三值得关注的股票如下：

*恩系（Natural Cool）星期三上午要求暂停交易。

*华侨银行行政总裁钱乃骥受委担任丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust）非执行董事。

他也是该信托保荐商丰树产业（Mapletree Investments）的非执行董事，以及丰树产业的投资委员会成员。

钱乃骥是在担任了九年华侨银行行政总裁后退休。该信托星期二跌1.64%，收报1.80元。

*伟盛有限公司（GS Holdings）2021财年经审计的财报查出亏损370万元。对此，公司称，鉴于中国封锁时间和频率的增加，这笔亏损算作公司预留给中国市场品牌推广、运营和采购等减值损失的准备金。公司曾经同样在去年12月，预留了760万元减值损失的全年准备金。

此外，针对独立审计师对经审计的2021财报“无法表示意见”（disclaimer of opinion）的两项资金来源，伟盛星期二回应新交所表示，公司将采取必要措施解决上述审计问题。该公司星期二收报0.156元，无起落。

*Sanjuro United星期二发布文告说，无论是否出现竞价，集团收购华丰（Hwa Hong）股权的最终报价将维持每股0.40元，收购截止日期为8月1日。不过，迄今为止，尚未有任何竞价宣布。

如果收购方Sanjuro United在8月1日下午5时30分闭市时不持有超过50%的华丰股权，这项收购献议将失效。

另外，因收购方持有总数超过30％的股份，所有发售股份将按照强制性收购（mandatory offer）方式执行。