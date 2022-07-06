黄循财：公共服务部门须继续与各界通力合作 探讨创新有效对策应对新挑战

（早报讯）我国过去两年多果敢的抗击冠病疫情之路，是公共服务部门与企业及社区通力合作发挥了关键作用，公共服务部门下来在已启动的“新加坡携手前进”运动中，须在各自领域真诚地与新加坡人接触，同他们合作以提出创新和有效的对策来应对未来挑战。

副总理兼财政部长黄循财星期三（7月6日）在公共部门冠病转型颁奖礼上致辞时说，政府不可能靠一己之力完成所有事。“我们还必须与许多利益相关者。许多本地企业和社区，与公共服务部门合作，在抗击疫情上发挥了关键作用。

在冠病之外我国也会面对其他挑战。“在外，随着大国之间的地缘政治竞争日益激烈，我们得为未来几年，甚至几十年里一个更加危险和混乱的世界做好准备。在国内，我们也必须更努力维持社会流动性，并照顾我们日益增多的年长者。”

黄循财说，面对这些挑战，我国必须比以往任何时候都更加团结一致。而这是他发起“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动的原因，为我国下一阶段发展更新和加强社会契约。

他也说，不论是应对冠病疫情或是未来将遇到的许多新挑战，公共服务部门可能无法总是正确地做出第一反应。

“在一个不可预测和更加动荡的世界中，我们必须为更多新状况和途中颠簸做好准备。但请记得，正是我们应对这些挑战，甚至是挫折的能力，铸就了我们...很多时候，我们人生中最重要的一课是在逆境中、在生活的熔炉中学习的。”

黄循财强调，更重要的是保持应变能力，坚韧不拔，继续学习和进步。他鼓励公共服务人员不断努力突破自己的极限，更好地服务新加坡和新加坡人。