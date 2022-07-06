国大授予巡回大使许通美和历史学家王赓武名誉博士学位

（早报讯）我国巡回大使许通美教授以及历史学家王赓武教授在各自领域对新加坡和国际发挥深远影响力。新加坡国立大学授予两人名誉博士学位，以肯定他们的杰出贡献。

国大星期三早上（7月6日）举办今年首场毕业典礼。许通美和王赓武从国大名誉副校长布奥（Po’ad Bin Shaik Abu Bakar Mattar）手中，接过名誉博士学位。布奥代表我国总统、国大名誉校长哈莉玛主持仪式。哈莉玛日前确诊冠病，缺席星期三的活动。

许通美获国大授予名誉法学博士学位（Honorary Degree of Doctor of Laws）。

许通美曾担任新加坡在联合国的常驻代表。他在国际法、外交、文化艺术、文化遗产、自然环境保护等领域，以及服务新加坡等方面，皆有显著贡献。许通美也是国大香灰莉木学院前院长。

王赓武则获国大授予名誉文学博士学位（Honorary Degree of Doctor of Letters）。

王赓武是推动海外华人、中国历史与发展，以及中国与东南亚多层面交流等研究的先驱。除了肯定王赓武在学术和教育领域的杰出成就，国大也感谢他对凸显国大作为东南亚一个重点研究中心所做的贡献。

国大校长陈永财教授说，许通美和王赓武毕生追求知识与卓越，通过各自专长领域对新加坡和国际社会发挥深远的影响力。

“国大由衷感激他们多年来的奉献与服务精神。”