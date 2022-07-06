去年注册结婚和离婚人数皆增

（早报讯）防疫措施放宽，去年注册结婚的新人比前年多约25％，达2万8329对。

另一方面，结束婚姻的夫妇也从前年的6959对增加到7890对，增幅为13.4％。

新加坡统计局星期三（7月6日）发文告说，注册结婚的人数从2020年的2万2651对增加到2万8329对。本地男女的结婚率与10年前相比也有所增长。去年，15岁至49岁未婚男性中，每1000人有45.3人结婚，高于2011年的43.5；同年龄层的未婚女性中，比率是每1000人有44.2人结婚，高于2011年的39.2。

不过，晚婚的现象持续，首次结婚的新郎和新娘的中位数年龄去年为30.5岁和29.1岁，分别高于10年前的30.1岁和28岁。新婚夫妇的年龄差距则缩小。首次结婚的新人中有43.7％是同龄或年龄只相差一岁，高于10年前的35.9％。

去年，结束婚姻的人数也有所增加。当局指出，这是因为去年有更多离婚的申请，加上早前延后处理的离婚申请在防疫措施放宽后重启。

尽管如此，整体离婚率仍比10年前低。去年，20岁以上的已婚男性中，每1000人有7.2人离婚，比10年前的7.6低。20岁以上的已婚女性中，离婚的比率为每1000人有6.9人离婚，低于10年前的7.2。

离婚男女的中位数年龄也有所增加。离婚男性的中位数年龄从2011年的41.3岁上升到43.9岁；离婚女性的中位数年龄从37.7岁上升到40岁。

离婚夫妻维持婚姻的中位数年限为10.7年，比十年前的10.5年略长。结婚五到九年后离婚的夫妻依旧占最大比率，占总数的29.8％。