本地股市星期三早盘微跌0.11%

（早报讯）美国纳斯达克指数和标普500指数隔夜上扬，带动我国股市星期三（7月6日）早盘高开，但随后仍在谨慎情绪中回落，陷入横摆状态。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数微跌3.54点或0.11%，报3100.57点。盘中最高点为3124.57点。

全场成交量6亿1275万股，总额4亿4900亿元。整体上升股198只，下跌股176只。

海指成分股升多跌少，15只上扬，13只下跌，两只持平。

吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）领涨，吉宝数据中心信托起2.56%，报2元，丰树物流信托起2.38%至1.72元。

领跌的是凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和香港置地（HongkongLand），前者跌1.93%至2.03元，后者跌1.58%至4.99美元。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁受访时说，市场情绪保持谨慎，投资者正在等待美国联邦储备局将于本地时间星期四凌晨2时发布的6月份会议记录。

“由于没有重大业绩发布，多数上市公司都处于横摆状态。”

星展银行的利率策略师廖裕铭和货币策略师黄鲳诚在星期三上午发布报告指出，这次的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪录应该会反映联储局的内部争论，即是否要继上个月的加息，于本月27日再次加息75个基点或50个基点。

本周发表讲话的三个联储局官员，即纽约联邦储备银行行长威廉姆斯（John Williams）、圣路易联邦储备银行总裁布拉德（James Bullard）和联储局理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller），联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）表达的首要任务一致，即通过在前期较大幅加息以使利率回到中和水平，来恢复物价稳定。

上周，威廉姆斯表示，美国经济衰退并非他预料的基本情境。布拉德也认为，现在讨论经济衰退还为时过早，因为美国经济正处于扩张初期。沃勒表示，如果条件允许，他将支持再次加息75个基点。

廖裕铭和黄鲳诚认为，整体而言，市场将继续挣扎，思索联储局到底是在控制通胀方面做得不够多，还是做过了头，以致把经济推向衰退。

他们预料，随着美国数据显示出疲软的迹象，前瞻性指标指向放缓，人们可能会猜测联储局会缓和鹰派论调。“至少我们不认为联储局会要显得更加鹰派，冒险导致市场压力恶化，进而影响经济前景。