金管局宣布调整对金融业技能发展的支持

（早报讯）政府过去两年对金融业培训计划的资助总额达约1亿4000万元，是疫情前的10倍以上，去年和今年首季共有10万人获得支持。随着我国经济和金融业进入后疫情时代，新加坡金融管理局（MAS）和银行与金融学院（IBF）星期三（7月6日）联合宣布，为学院的培训计划提供更针对性的支持，进一步调整对金融业技能发展的津贴。

从今年10月3日开始，只有金融业的本地员工，在接受银行与金融学院标准培训计划（IBF-Standards Training Scheme，IBF-STS）的关键核心技能（Critical Core Skills）和面向未来的技能（Future-Enabled Skills）培训课程时，才能获得资助。

从明年1月1日开始，本地人在接受IBF-STS和金融培训计划（Financial Training Scheme，FTS）的合格培训课程时可获得的津贴，将分别从70％和50％调整至50％和30％。不论是IBF-STS还是FTS的合格课程，40岁及以上的新加坡公民可获得的资助将分别从90％调整至70％。IBF-STS和FTS合格课程的资助顶额，将分别从每人每个课程7000元和2000元，调整至3000元和500元。

金管局和银行与金融学院之前已宣布，将在增长和优先领域的人才发展计划上加大资助，以及逐步把给予学院的培训计划津贴恢复到疫情前的水平。如今是进一步宣布有关调整的详情。

联合文告指出，这些调整将使金管局更好地继续在增长和优先领域增加资金支持，尤其是金管局和IBF将继续改进具体的人才发展计划。

总体而言，金管局预计金融业的培训参与将保持强劲，反映行业对再培训和提高技能的强劲需求。去年，有超过7万6000人受益于培训资助和人才发展计划。今年第一季，尽管培训津贴率从1月1日开始逐步下降，但培训参与度仍然强劲，有近2万5000人获得支持。这积极反应说明了金融业劳动力的培训和提高技能的文化已在本地扎根。