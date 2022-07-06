王乙康：控制新一波疫情须依赖医疗能力

（早报讯）新一波疫情已接近或达到顶峰，但新加坡不能通过收紧安全管理措施或是扩大疫苗接种来应对这一波疫情，而是要靠我们的医疗能力来控制疫情。

卫生部长王乙康星期三（7月6日）在卫生部护士优异奖颁奖典礼上致辞时，把应对冠病疫情比喻为骑脚踏车下坡。他说，左侧的刹车器是能够减少病毒传播的安全管理措施，右边的则是降低传播和重症的疫苗接种。然而，虽然有这两个刹车器，骑在下坡路上的脚踏车还是会高速向前，因此只能依靠医疗能力这个“缓冲垫”（cushion）作为抗疫的最后防线。

他说：“在这一波疫情中，我们几乎没有左刹车器，唯一制定的安全管理措施是要求人们在室内戴口罩。现在是让病毒成为地方性流行病的重要路口，是我们在对抗疫情中第一次没有使用病毒阻断或高警戒解封措施，甚至没有限制聚集人数。我们正在努力避免这么做，因为这是与冠病共存的重要一环。”

王乙康也说，虽然新加坡仍在为民众接种疫苗，但疫苗覆盖率已经很高，因此在无法依靠安全管理措施或疫苗接种的情况下，能做的有限。在应对新一波奥密克戎疫情时，重责将会落在医院、护士和其他医疗人员身上，才能确保国人的日常生活可以继续。

他也说，根据曲线来看，本地这一波疫情已接近或达到顶峰，情况之后有望改善。

今年共有125名护士获颁卫生部的护士优异奖，从王乙康手中接获奖项。