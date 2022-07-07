周四开市前可关注股票

（早报讯）在美国联邦储备局的会议纪要预示该央行将如何通过加息来抑制通胀后，尽管释放了强硬信号，但市场对此已有一定程度的消化，美国三大股指星期三（7月6日）隔夜均小幅上涨。

道琼斯指数上涨69.86点，至31037.68点，涨幅0.2%。纳斯达克综合指数上涨39.61点，至11361.85点，涨幅0.3%。标普500指数上涨13.69点，至3845.08美元，涨幅0.4%。

亚太股市也受美股影响，星期四（7日）新加坡时间8时23分，日本股市开盘上扬0.47%，澳大利亚股市上扬0.39%。

新加坡海峡时报指数星期三继续高开低走，闭市报3103.66点，下跌0.45点或0.01％。全场成交量13亿股，总交易额10亿6000万元。上升股222只，下跌股268只。这是因为投资者担心经济衰退风险，本地股市徘徊不前。

以下为星期四可关注的本地股票:

1.本地凯利板上市公司东锚控股公司（Mooreast Holdings）星期四宣布成立东锚英国（Mooreast UK Co Limited），作为它为欧洲的浮式可再生能源领域提供整体锚泊解决方案战略的一部分。东锚英国总部位于英国苏格兰，将是东锚可再生能源公司（Mooreast Renewables）的全资子公司，而后者又是集团的全资子公司。

2.扬子江船业（Yangzijiang）星期三宣布获得太平船务（PIL）的四艘8000标准箱的液化天然气（LNG）双燃料集装箱船订单。

集团指出，这是它首次采用GTT Mark III技术并配备好氨（ammonia）燃料舱而建造的船舶。这批订单是太平船务的后续订单，显示扬子江在交付绿色船舶方面的能力正不断增强。

它也说，截至文告发布日，扬子江拥有137艘船舶的总值81.5亿美元订单，船厂设施使用率维持在健康水平，收入可见度将延续到2025年中。

3.渣打银行星期三宣布，银行与新航（Singapore Airlines）旗下的酷航就两架空中巴士A320neo系列签署售后回租协议。交易由渣打银行独家代理。两架飞机的售后回租合约已于今年4月完成。

4.运通网城房地产信托（EC World REIT）已把未偿还贷款的偿还期限延长至明年4月30日，以获得足够时间完成再融资。

5.胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）星期三宣布委任李家蓉为信托独立非执行董事，委任需通过股东大会或之前的普通决议。

李家蓉还将担任审计和风险委员会成员以及提名和薪酬委员会成员，这项任命已获得新加坡证券投资者协会的支持。