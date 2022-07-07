合登报告：利率虽上升 住宅房地产投资仍有增无减

（早报讯）本地银行的房贷利率近期显著上扬，固定利率从今年初的约1.6％水平，如今已达到3%左右水平。

但合登集团（Huttons）周四（7月7日）发布的报告指出，虽然去年开始至今，以及2017年至2018年时期的利率调高，并未抑制私宅价格上扬。

报告也认为，近期房价节节攀升，主要是因买家需求强劲，私宅供应满足不了买家需求所致。因此，即便下来利率可能上升，住宅房地产的投资还是会继续有增无减。

合登集团高级研究主管李思德说：“由于在中长期内提供良好回报的安全与稳定的资产有限，促使房地产投资成为许多投资者的首选。此外，市场有充足流动资金可用于购买住宅。”

他进一步补充说，过去个人和/或家庭在投资房产方面取得的积极回报表现，进一步加强投资者认为住宅房地产价值将随着时间推移而增加的观点。由此可见，房地产投资整体将不受利率上扬影响。

李思德建议，那些没有迫切需求的购房者，或许可以考虑购买新推出的私宅项目。因为这类项目在最初的20%首付后，下一次的10%款项将在项目地基打好后才支付。由于发展商可能需要12个月或更长时间才打好地基，到时利率走势或许已稳定下来。

至于那些有迫切住房需求的买家，李思德建议他们考虑与新元隔夜利率（SORA）挂钩，或结合固定和浮动利率的房贷配套。这是因为相较于目前较普遍的新元银行间同业拆息率（SIBOR）挂钩的房贷配套，SORA走势相对稳健。