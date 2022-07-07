新柔长堤严重车祸 重型罗厘撞11车司机被捕

（早报讯）新柔长堤发生严重车祸，一辆重型罗厘离开新山关卡后，疑刹车器失灵，直冲前方像“撞保龄球”般，撞上11辆汽车和巴士等，导致两条车道堵塞。马来西亚警方说，没有人在这起车祸中受伤，34岁的肇事司机已被捕。

这起车祸发生在星期四（7月7日）早上9时许，地点是新柔长堤朝兀兰关卡的方向，位于马来西亚管辖的路段上。

车祸过程被不少目击者和汽车的行车记录器拍下。根据网上流传的照片和视频显示，一辆失控的重型罗厘先把一辆汽车撞到横摆，跟着继续前行撞击其他车辆。罗厘看来一路拖曳近百米，受波及的车辆驾驶者纷纷下车查看，汽车零件碎片散落一地。

新加坡移民与关卡局在上午10时25分发面簿贴文说，车祸影响了两条车道，旅客的行程预计将出现延误，因此吁请驾驶人士查看当局面簿了解最新情况。

一名女网友向《新明日报》透露，当时她搭乘巴士从新山到新加坡准备上班，目睹约10多辆车，包括一辆公共巴士被撞。

马国警方证实肇事司机已被捕

马国警方受询时说，肇事的重型罗厘，一共撞上11辆车辆，34岁的罗厘司机已被逮捕。

新山南警区主任拉勿向《新明日报》证实这起车祸，指涉及的交通工具共12辆，包括从马国运载木材到新加坡的肇祸罗厘、一辆新加坡注册的巴士、一辆马国注册的货车，其余九辆是来自新马两地的汽车。这起车祸无人受伤。

拉勿说，根据初步调查，罗厘司机今年34岁，相信是刹车器出现问题才酿祸。警方援引1987年陆路交通法令第42条文（鲁莽驾驶）逮捕罗厘司机，案件在调查中。

“受影响车辆已于上午11时从新柔长堤上清空，目前交通恢复正常。”

新加坡注册的巴士属于新捷运（SBS Transit）旗下巴士，公司发言人受询时表示，当时在巴士上的乘客都没有受伤。

马国警方为罗厘司机做尿检 魏家祥：当局将彻查肇事原因

马国交通部长魏家祥说，非常关注上述的新柔长堤车祸，当局会为肇祸司机进行尿检。

魏家祥中午通过面簿发文说，马国陆路交通局将立即以2010年陆路交通业者安全与健康作业准则（ICOP），针对此事故进行调查。

他指马国警方也将为肇祸的罗厘司机进行尿检。若陆路交通局在完成ICOP调查后，发现罗厘司机或涉事的公司没有遵守规则，该局将采取严厉行动对付肇事者。这包括吊销罗厘司机的商用车辆执照、吊销公司准证或在1987年陆路交通法令（333法令）下被判刑。

马来西亚道路安全研究院也将从技术层面调查此事，以找出肇事原因。在场的民众若持有任何证据，如视频，可提供给当局以协助调查。

魏家祥说：“我向来关注这类事故的发生，我们绝对不能容忍这种行为的发生，因为它将危害道路使用者安全，所有肇事者都应依法严惩。”

（视频由读者提供）