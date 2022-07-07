清洁工、园丁和保安受训为多面手 扩大职责提高工资

（早报讯）本地产业与设施管理领域长期面对人手不足问题，业者和行业协会携手进行试点项目重新设计工作和借助科技，培训近50名清洁员工、园丁和保安成为可身兼多职的多面手，通过扩大职责提高工资。

新加坡工商联合总会星期四（7月7日）发文告，公布自2019年11月推行、长达15个月的灯塔试点项目成果。

根据文告，集合多种技能概念的新工作模式，可让员工有更好的职业前景和薪酬，产业与设施管理公司也在人力和成本方面获益。

共有七家企业和四个行业协会及商会参与这项由新加坡工商联合总会主导的试点项目，他们分别是长春产业（Allgreen Properties）、凯德集团（CapitaLand）、邦典置地集团（Pontiac Land）、远东机构、设施管理公司ISS Facilities、CBM及策安保安机构（Certis CISCO）。

四个行业协会和商会则分别是新加坡环保与卫生协会(EMAS)、新加坡园艺业协会(LIAS)、 新加坡产业发展商公会（REDAS）及新加坡保安协会(SAS)。

每家企业会挑选不超过10名员工参与试点项目，例如让清洁员工也尝试负责园艺工作，又或者让保安人员学习如何维护建筑物内的机械和电气设施或担任客服工作。

在重新设计每项工作前，参与项目的服务买家和供应商事前都经过充分的讨论，并和员工沟通取得共识，一些企业也通过给予每月额外200元津贴或1%至5%加薪来认可员工。

新加坡工商联合总会星期三在国家发展部长李智陞走访新加坡世界城服务公寓，了解保安和清洁员工掌握新技能情况时，提交40页报告给部长。