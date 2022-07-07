本地星期四早盘股市起0.3%

（早报讯）顺应区域股市大多上扬的趋势，本地股市周四（7月7日）早盘起0.3％。

新加坡海峡时报指数周四早上开低走高，开市时微跌7点，但之后回升，截至中午12时，报3112.51点，上扬8.85点或0.3%。

早盘最高达3113.1点，最低3093.47点，成交量5亿4152万股，成交额3亿6007万元，上升股191只，下跌股170只。

星期四上午最活跃股票为胜科海事（Sembcorp Marine)，约4588万股转手，股价报0.103元，下跌0.1分或0.96%。

区域股市方面，主要股市大多上扬。日本股市起0.3％，澳大利亚股市也起0.2％。韩国股市表现相对强劲，起了1.2%。不过香港和上海股市下滑，分别跌1.5％和0.5%。

美国股市方面，在美国联邦储备局的会议纪要预示该央行将如何通过加息来抑制通胀后，尽管释放了强硬信号，但市场对此已有一定程度的消化，美国三大股指6日隔夜均小幅上涨。

道琼斯指数上涨69.86点，至31037.68点，涨幅0. 2%。纳斯达克综合指数上涨39.61点，至11361. 85点，涨幅0.3%。标普500指数上涨13.69点至3845.08美元，涨幅0.4%。

投资公司“”爱德华-琼斯“（Edward Jones & Co）的高级投资策略师马哈扬（Mona Mahajan）说，近期市场波动，主要是投资者正努力应对价格压力上升带来威胁，同时权衡通胀带来影响，包括它是否会导致经济衰退等。

她说："所有资产类别走势都显示同样一个信息，那就是增长放缓时代即将到来"。

不过，6日公布的数据显示，美国5月份的职位空缺仍接近创纪录水平，尽管数字略有下降。这说明了即使经济前景乐观情绪减弱，市场劳动力的需求仍稳定。另外，数据显示6月份美国服务业增长放缓至两年多来的低点，但还是超越市场预期。

大华银行（UOB）周四发布报告说，它的首选股票名单（Alpha Picks）的整体股价，在今年第二季下滑3.1%，较海指的下滑9％来得小。

报告在名单中添加了康福德高（ComfortDelGro）和扬子江船业（Yangzijiang），这是因为康福德高下半年的业务情况可能改善，而扬子江目前估值相对较低，又属于防御性业务。

它说：“扬子江在执行今年项目方面的表现不错，但它的本益比（PE）和收益率分别只有5.3倍和4.8%。随着它今年取得更多订单，公司可能会重新估值。”

另一方面，报告在名单中剔除了华侨银行（OCBC），取而代之的是星展集团（DBS），因为它认为星展在本地银行业中对利率的反应最敏感。