跟随亚太股市回稳 海指周四上涨0.83％

（早报讯）新加坡股市周四（7月7日）跟随亚太市场回稳，海峡时报指数收涨25.74点或0.83％，闭市报3129.40点，在全天最高点闭市，怡和控股（JMH）、DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）股价涨幅超过2％。

纽约隔夜股市上扬，加上纽约三大股指的期货在亚洲周四交易时段继续扬升，支持许多亚太股市上涨，主要因经济衰退担忧的阴影挥之不去，WTI原油期货价每桶已跌破100美元。午盘较后传来英国首相约翰逊计划辞职的报道，刺激英镑和伦敦股市周四劲扬，英镑兑美元汇率从两年低位回弹，一度上涨多达0.6％至1.1994美元，伦敦富时100指数则涨1.2％。

东京、悉尼和首尔股市周四分别收涨1.47％、0.78％和1.84％。香港、上海和深圳股市各涨0.26％、0.27％和0.93％。

资深股票经纪冯施钧受访时指出，区域市场仍面对压力，投资者依然担忧物价飞涨以及在货币政策收紧下黯淡的经济前景。美国联邦储备局本月可能再次加息75个基点，因为联储局决心防止长期的通货膨胀。

本地股市周四整体交易量减至12亿3000万股，交易总值减至9亿4400万元。全场上升股249只，下跌股201只。

海指成份股23只上涨，两只下跌，五只持平。怡和控股股价涨2.36％至53.01美元；DFI零售集团股价涨2.40％至2.99美元。