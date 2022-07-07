找人挂名董事骗222万津贴 男子判监13个月

（早报讯）以赚佣金为幌子，男子找16人充当挂名董事，协助不法之徒利用这些资料，骗取国内税务局发放逾222万元津贴。东窗事发后，男子还教唆其中六人向警方提供假资料，试图避开嫌疑，最终锒铛入狱13个月。

被告沈文财（56岁）面对22项控状，包括抵触公司法和妨碍司法供证的罪名。他在星期四（7月7日）承认其中四项，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2015年打算打工赚取额外收入，通过朋友结识男子李担（39岁）。李担被指要求被告当中间人，帮忙找人当挂名董事，若有人答应借出名字和Singpass资料，就可以获得300元佣金，被告则可从中赚取200元至1000元。

2015年至2016年间，被告前后拉拢16人充当一些公司的挂名董事，他再把他们的资料转交给李担、李担的妻子王姣（40岁）或行政助理迪安。

骗税务局发放津贴

然而，这些资料后来被用来申请生产力及创新优惠计划（Singapore Productivity and Innovation Credit，简称PIC），从中骗取税务局发放222万元津贴。

为免被警方追查，沈文财事后也指示其中六人向警方谎称，是“Ah Ming（阿明）”或“Albert（艾伯特）”找他们充当挂名董事的，实际上这两个人根本不存在。（人名译音）