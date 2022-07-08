（早报讯）美国隔夜股市走高，道琼斯工商指数涨将近347点或1.12%，标普500和纳斯达克指数涨1.50%和2.28%。

新加坡股市星期四（7月7日）跟随亚太市场回稳，海峡时报指数收涨25.74点或0.83％，闭市报3129.40点。

亚洲区域股市星期五（8日）开盘走高，日本、澳大利亚和韩国股市涨大约0.50%至1%。

本地星期五可关注股票：

1. 亚洲集团控股（Asiatic Group Holdings）要求暂停交易。

2. 创值科技（Addvalue Technologies）要求恢复交易。公司分别向THEG私人有限公司和PY Opulence Investment各私下配售6756万股新股，每股1.48分。私下配售的目的是为了筹集资金偿还部分借款，并为集团的营运资金和业务扩张提供流动资金。扣除相关费用后，估计所得净收益为大约196万元。

3. 利华控股（Aspial Corp）计划以最多9980万元，将子公司利华珠宝新加坡（Aspial-Lee Hwa Jewellery Singapore）、Gold Purple以及BU2 Services，脱售给大兴当（Maxi-Cash Financial Services）。利华控股是大兴当的控股股东，持股62.56%。这项交易须要得到两家公司的股东同意。

4. 交易完成后，大兴当将更名为Aspial Lifestyle Limited，并拥有和经营“利华”和“Goldheart”两大著名的珠宝连锁店。交易是利华集团整体重组的一部分，以精简集团的投资、业务、运营和公司结构。

5. 目前停牌的厨房文化公司（Kitchen Culture）披露，会计与企业管制局（ACRA）表示没有权力给予更多时间，以允许公司委任审计与风险委员会的委员。公司因而将根据新加坡交易所给予的宽限，在8月17日之前任命一名新委员。

6. 上海动力发展（Shanghai Turbo Enterprises）收到四名前董事通过律师事务所发出的索偿信，要求公司支付人民币70万4362元（约14万7121新元）的董事酬劳。公司如果在7月11日下午5时之前没有支付上述未付款项，四名前董事已指示律师启动正式诉讼程序。在这种情况下，公司可能要承担更多利息和法律费用。

公司指出，由于股东之前已经投票反对支付这笔费用，公司因而未在7月11日下午5时之前付款。