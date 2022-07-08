美国就业数据发布在即 本地股市周五窄幅波动

（早报讯）美国就业市场最新数据发布在即，投资者趋于观望，本地股市上午窄幅波动。

本地股市周五（7月8日）开盘起10.01点或0.32％，但很快回吐所有涨幅，不久后又再度上扬。截至中午休市，新加坡海峡时报指数报3134.05点，上扬4.65点或0.15％。海指上午大部分时候都在3120点至3140点的区间徘徊。

其他亚洲区域股市原本随美国隔夜股市攀高，但日本前首相安倍晋三演讲时遭枪击的消息经证实后，部分市场的涨幅收窄。尤其是日本股市，中午休市前涨超过1％，下午恢复交易后涨幅一度收窄至0.30％。

美国将在周五发布6月份非农就业数据。市场估计，上个月非农就业增加26万8000份，为去年11月以来最低。

IG市场策略师叶俊荣指出，最近美国发布的制造业和服务业采购经理指数（PMI）都显示招聘活动放缓。

叶俊荣说，如果最新就业数据比预期更差，市场可能得评估这会否转化为更高的经济衰退风险，进而促使美国联邦储备局放缓加息步伐。“我认为，在就业增长方面没有任何明显突出的表现，失业率略微上升，可能在短期内为股市提供一些喘息空间。”

ING集团亚太区首席经济学家卡内尔（Robert Carnell）以及大中华区经济学家彭藺娆却认为，市场对于偏离预期的情况将作出怎样的反应是很难预测的。“你可以说，优于预期的数据将意味着联储局必须采取更多行动，因此提高了经济‘硬着陆’的可能性，但有时市场的反应比你想象的要简单得多。”

本地个股消息，利华控股（Aspial Corp）周四（7月7日）闭市后披露，计划以最多9980万元，将子公司利华珠宝新加坡（Aspial-Lee Hwa Jewellery Singapore）、Gold Purple以及BU2 Services，脱售给大兴当（Maxi-Cash Financial Services）。

利华控股是大兴当的控股股东，持股62.56％。交易完成后，大兴当将更名为Aspial Lifestyle Limited，并拥有和经营“利华”和“Goldheart”本地两大知名珠宝连锁店。

交易是利华整体重组的一部分，以精简集团的投资、业务、运营和公司结构。

截至中午休市，大兴当报16.7分，涨3.09％；利华控股报9.8分，无起落。