艺苑公司执行董事陈文辉去世

（早报讯）艺苑公司（Arts House Limited）星期五（7月8日）上午在官方面簿上发布消息，透露执行董事（Executive Director）陈文辉去世，享年53岁。

据记者查证，陈文辉因中风于星期四（7月7日）过世。

艺苑公司在面簿贴文中说，对陈文辉的逝世深感悲痛。“我们为失去一位充满活力和创新的领导者、一位坚定的艺术倡导者、一位充满激情和远见的斗士（champion）、一位导师、一位朋友，以及艺术界内外许多人的创作灵感而感到悲痛。我们感谢他对艺术界的指导、领导和贡献——监督重要的国家艺术项目并带领艺苑公司和各种艺术机构走向更高的高度。”

艺苑公司向陈文辉的家人和深爱他的人，致以最深切的哀悼。“他给那些认识他并与他共事过的人留下了不可磨灭的印记，我们会非常想念他。”

据资料，陈文辉2021年2月接下艺苑公司执行董事一职，他也曾任国家文物局项目策划与外展策划总司长、新加坡美术馆馆长、亚洲文明博物馆助理策展人等职，也曾在艺理会任职，在海内外的视觉艺术和戏剧领域有从业经验。

艺苑公司是国家艺术理事会成立的公司，举办新加坡国际艺术节（SIFA)，管理包括维多利亚剧院和音乐厅、阿里哇艺术中心、月眠艺术中心在内的场馆和空间。陈文辉加入后，艺苑公司也接管了史丹福艺术中心，并从去年起接手举办作家节，位于艺术之家（旧国会大厦）的文化奖得主展览馆去年也在他任内揭幕。