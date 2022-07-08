收85人近10万元旅费后逃峇淡岛 阿叔监24个月

（早报讯）六旬叔骗85人，称他们去朝圣的旅费有优惠，收近10万元后逃到印度尼西亚峇淡岛，被判入狱24个月。

被告拉姆利（62岁）一共面对85项欺骗控状，涉及金额超过9万7000元。他星期四（7月7日）承认其中20项控状，余项由法官下判时一并考量。

案情显示，事件发生在2018年5月，被告告诉担任宗教老师的朋友法罗拉兹，他接洽的一名沙特阿拉伯当局代表正在处理朝圣之旅事宜。对方透露，这一年的旅程会有优惠，当局会支付这趟旅程的机票和住宿费用，参与者只需缴付1550元的机场税和手续费等。

被告还让法罗拉兹去找对朝圣之旅感兴趣，特别是没有去过的人，并安排让他向这些人先收护照和费用，每招到一名参与者就会给法罗拉兹200元的佣金。

但实际上，这趟朝圣之旅是被告设下的圈套，并不会成行。

2018年7月到8月间，85人要参与这趟旅程，被告声称为了做签证还收了他们的护照，从其中69人那里收到了9万7250元。

法罗拉兹甚至在受害者还未付完所有费用时，自己预先转了4万元给被告。

被告在8月13日离开新加坡到峇淡岛，朝圣之旅出发日期也随之延期，受害者察觉不对，惊觉是诈骗后报警。

被告于10月4日返回新加坡时被捕。调查过程中，当局从被告处搜出82名受害者的护照，也从法罗拉兹那里没收了19万6950元现金和三名受害者的护照。

主控官指出，受害者最后并没有金钱损失，调查中所没收的现金都归还给受害者，但被告没有做出任何赔偿。