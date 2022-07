(早报讯)因地铁系统故障,南北线上的克兰芝和裕廊东地铁站之间的乘车时间将延长25分钟。

SMRT在推特发文说,他们将为受影响的乘客,在兀兰与裕廊东之间提供免费巴士。



[NSL] UPDATE: Due to a train fault, pls add 25mins train travel time btwn #Kranji and #JurongEast. Free regular bus svcs btwn #Woodlands and #JurongEast. Our station staff will assist.— SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) July 8, 2022