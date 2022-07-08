本地股市周五收盘微升0.06%

（早报讯）由于对经济衰退的担忧，市场情绪不稳定，新加坡海峡时报指数星期五（7月8日）全天微升1.86点或0.06%，闭市报3131.26点。

亚太股市方面，日本前首相安倍晋三遇枪击打击了风险情绪，东京股市从高点回落，此前一度升约1.4%，但升幅最终收窄至0.1%。首尔、悉尼股市升幅均未超过1%，台湾和香港股市分别上升0.89%和0.38%。上海和深圳股市则分别下跌0.25％和0.61%。

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理曾德均接受《联合早报》访问时指出，目前投资者最关心的应该是高通货膨胀和利率上升对股价的影响。一般来说，利率大幅上扬可能导致经济活动放缓，从而对股价产生不利影响。

曾德均认为，随着利率上升，美国等以增长为导向的股票市场或许会受到更大的打击。另一方面，新加坡等以价值为导向的股市在当前环境的表现或许更加坚韧。

全天全场交易量为10亿3000万股，交易总额为8亿5539万元。上升股258只，下跌股183只。

领涨的海指成份股包括新翔集团（SATS）、胜科工业（Sembcorp Industries）和香港置地（HongkongLand），分别上涨2.31%、1.76%和1.42%，收报3.98元、2.89元和5.01美元。

下跌的有扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、怡和控股（JMH）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别滑落3.28%、2.13%和0.78%，收报0.885元、51.88美元和0.64元。