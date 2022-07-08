安倍晋三过世 旅居本地日本人震惊难过

（早报讯）在本地居住的日本人得知日本前首相安倍晋三被枪击身亡的消息，倍感震惊。

记者今天（7月8日）下午走访日本人协会和日本人常去的超市，好些刚接到消息的日本人还没有缓过神来。只肯透露自己叫直美的教师（50岁）说，听到这一噩耗时倍感震惊，“枪支在日本是违法的，没想到会发生这样的事情。”

她说，安倍晋三是任期最长的首相，虽然他已经卸任，但是位很受日本人欢迎的首相。

“相信很多日本人都会为此感到难过，我很感谢他为日本做出的努力，我会永远记得他。”

町子（70岁，文员）受访时则语调忧伤地说，“安倍晋三在位期间无论是在经济发展还是国际关系上，都让日本进步许多。”

谷口栖间（51岁，退休人士）从记者口中得知这一消息时，表示难以置信。“安倍晋三是个很好的首相，是我们的希望，没想到会发生这样的事，我现在震惊地说不出话来。”

野田介（37岁，程序员）受访时则说，“虽然我不是他的支持者，但看到新闻时还是觉得震惊，这不应该发生。”

直屋（31岁，工程师）受访时则指出，这件事很突然，在日本是很少见的，听到此事当然很震惊。

坂上（56岁，经理）也说安倍晋三是位很受欢迎的首相，“我下个月计划回日本见家人，如果情况允许，希望可以悼念他。”