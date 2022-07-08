救助电话攀升 非紧急情况勿拨打995

（早报讯）自2022年4月以来，民防部队接获的紧急医药服务（Emergency Medical Services，简称EMS）电话数量出现攀升趋势，本月第一周平均每天接获760通紧急电话，最高峰则是一天810通。

民防部队星期五（7月8日）在面簿发贴文指出，当局接获的紧急医药服务电话数量出现攀升趋势，情况叫人关注。

贴文指出，相比疫情暴发前的日均550通，7月的第一周平均每天接获760通紧急电话，最多的一天甚至高达810通。

图表显示，紧急电话数量在2022年2月日均为890通，之后呈现下降趋势，4月至6月再度出现上升趋势，6月至7月期间更是明显增加。若995来电持续攀升，救护车的调度可能受影响，救援行动也可能会因这些“非紧急事故”而被拖延。

民防部队在贴文指出，会继续密切关注紧急电话的情况。当局目前已采取几项措施，应对紧急电话增加的问题，尽快将有生命危险和有紧急医疗状况的公众送院。

这些措施包括在紧急电话呼叫率高的地区，优化和调整救护车的部署；优先应对危及生命的紧急情况，以及经民防部队救护人员评估后，非紧急医疗状况的患者不会被送往医院。

根据卫生部与民防部队早前发出的联合文告，2022年1月和2月曾出现紧急电话骤增的情况，在1月和2月首两周，分别有约1700通和2500通电话来自冠病患者，但当中约45%送院后只需接受日间治疗，无需住院。

当局提醒，995电话专为有生命危险和情况紧急的民众提供送院服务，如胸痛、呼吸困难、意识不清和严重出血等状况，一般情况下请勿随意拨打。