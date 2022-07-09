女皇镇保健区试行系列计划 助年长者保持身心健康

（早报讯）从专为乐龄人士设计的健身路线，到采用科技提醒年长者按时吃药与复诊，各政府机构与组织推出一系列协助年长者保持身心健康的试行计划。

公众可针对这些试行计划提出建议，为年长者共创推广活跃生活的解决方案。

建屋发展局在女皇镇保健区（Health District @ Queenstown）举办名为“共同推广健康长寿生活”的展览，展出一系列协助年长者保持活跃生活，以及降低罹患严重疾病风险的试行计划。

展出的试行计划共分成健身运动、改善社区环境以及保持健康这三大主题。

其中一项试行计划是新加坡体育理事会在美玲街第150座组屋推出的“活跃健康”健身路线，年长者可按照信息板上的指示，在组屋底层、公园和健身角落进行一系列提升肌力与平衡力的运动。这一健康路线将在明年推出。

此外，国立大学医学组织也将推出健康管理应用，以及与其他组织和家庭医生合作推出居家护理服务。社区护理团队会在年长者家中设置触屏设备，并透过设备提醒年长者按时吃药和复诊。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪、卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤·玛赞以及文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期六（7月9日）一起参观展览。

展览将举行至星期一（7月11日），公众可到女皇镇史德林路第164A座组屋参观展览并提出建议。