李显龙总理发唁函悼念安倍晋三

（早报讯）新加坡和日本的双边关系在日本前首相安倍晋三的支持下不断发展壮大，人们将永远铭记他是新加坡的好朋友，新加坡也对刺杀安倍这一毫无理性的暴力行为表示强烈的谴责。

李显龙总理星期六（7月9日）发唁函给日本首相岸田文雄，代表新加坡政府对安倍不幸去世表示最深切的哀悼。外交部9日中午公布唁函内容。

李总理在唁函中说，他有幸与安倍共事近十年，在对方的支持下，新日关系不断发展壮大，贸易投资、创新、基础设施建设、智慧城市和文化交流等多个领域的合作日益扩大。

他举例，新加坡和日本签订的《新时代经济伙伴协定》双边自由贸易协定，就是在安倍的领导下顺利地进行第一次检讨。

安倍和新加坡的密切联系，也体现在他2015年特意前来出席建国总理李光耀的国葬仪式，以及2016年亲临前总统纳丹的灵前吊唁。李总理说：“我们对此深表感激。安倍先生将永远被人们铭记为新加坡的好朋友。”

李总理也重申，刺杀安倍是毫无理性的暴力行为，新加坡对此表示强烈的谴责。

安倍是日本在位时间最长的首相，李总理指出，“安倍经济学”等标志改革为日本做出了重大贡献，日本经济和社会在安倍任内得到进一步发展，许多日本老百姓的生活得到了改善。

李总理说，安倍是一位活跃的国际政治家，在他任内日本与亚细安和亚太经济合作组织等区域组织的接触得到加深，新加坡也和日本密切合作，促进自由、开放且包容的区域架构，以及多边主义和贸易自由化。

他也强调，如果没有安倍和日本的远见和领导，《跨太平洋伙伴全面进展协定》就不会成功缔结。