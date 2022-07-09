马国捍卫自由律师团总监涉藐视法庭 我国警方发有条件警告

（早报讯）马来西亚非政府组织“捍卫自由律师团”负责人2020年涉嫌藐视法庭，两年后入境新加坡时被警方约谈，并发出有效期长达24个月的“有条件警告信”，不得涉及任何犯罪行为，否则将提控他和所属组织。

我国警方7月9日（星期六）回应媒体询问发声明说，马国“捍卫自由律师团”（Lawyers for Liberty）总监再益玛立（Zaid Abd Malek）在2020年2月14日一篇评论新加坡法庭审讯不公且未经过正当程序，驳回两名马国籍死囚诉讼的文章，涉嫌抵触司法维护法令（Administration of Justice（Protection）Act），可构成藐视法庭罪名。

根据声明，总检察署2020年3月17日授权警方传召再益玛立协助调查，当时他人在国外，直到今年7月4日才入境新加坡。两名警员在当天前往机场要求再益玛立协助调查，当事人告知能在两天后配合面谈，警员和再益玛立约定7月6日在警察广东民大厦接受盘问后，允许他离开机场。

警方透露，再益玛立7月6日早上抵达警察广东民大厦，有被告知录取口供时能要求休息，整个过程从上午约10时17分开始，直到中午12时05分结束。期间再益玛立并没有要求暂停，盘问结束后他随即离开。

警方同天发出有条件警告信给捍卫自由律师团和再益玛立，后者当天晚上再度前往警察广东民大厦领取信件，并在隔天离境。