哈芝节长周末关卡堵车严重 有德士不跨境

（早报讯）哈芝节长周末，因关卡堵车严重，有新柔跨境德士司机索性暂不提供跨境服务，万山街德士站星期五（7月8日）现人龙。

移民局日前发文告预计这个长周末，新马陆路边境将继续迎来大量通关人流，因此呼吁旅客调整行程，避开尖峰时段。

出境旅客应避免在7月8日下午3时至晚上11时59分、7月9日早上6时至10时，以及下午4时至晚上9时通关；入境方面则应避开7月11日傍晚6时至晚上11时59分的时段。

新马跨境德士费调涨前的长周末，万山街德士站出现人龙。据记者观察，星期五下午四时开始，乘搭巴士的游子一路排到一般乘客下车处，长达200米，至于德士站的等候亭则站满等着跨境至新山拉庆的游子，他们都等了至少一个小时。

其中一名游子表示，无论是巴士或是德士都必须塞在车龙中，因此选择较舒服的方式。

“几个月才回一次，反正巴士也是很多人，现在要等，到了关卡要等，那宁愿选择坐德士进去，舒服点。”

另一名乘客则因为携带一家大小，因此选择乘搭德士跨境。一名德士站管理员向记者表示，由于遇上长周末，加上关卡堵车，导致万山街新马跨境德士的趟次受到影响。

新柔德士司机潘鸿鑫告诉记者，由于关卡堵车，已有好几日没有接送跨境服务。

新柔德士同业协会主席邓国泰则表示，自从新马边境开放后，堵车情况甚至比疫情前来得更加严重，导致许多司机一天最多只能往返新柔两趟。

“我是早上提供跨境，下午就没有做了。”