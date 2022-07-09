办健康讲座、陪年长者读报 社区伙伴获华助会肯定

（早报讯）华社自助理事会星期六（7月9日）颁发93个奖项给合作伙伴，肯定他们的支持，与华助会携手服务社会。

四个组织在扶贫济困方面有杰出贡献，获颁尚杰奖（Outstanding Partner），得主是西北社区发展理事会、中华医院、圣尼各拉女校和Compass少年义工团。

中华医院自2015年与华助会合作，举办健康讲座和工作坊，由医师向民众传达保健知识。因冠病疫情的关系，活动转为线上进行，因不受场地容量限制，可让更多人参加，反应更踊跃。去年举办的10多场讲座和工作坊吸引千人出席。

另一个得奖伙伴是圣尼各拉女校。华助会和《联合早报》合作的“陪你看报纸”2015年在宏茂桥的华助会中心进行，圣尼各拉女校教师每周义务到中心陪年长者读报。隔年，学生加入义工行列，活动一度因疫情转为线上形式。图书馆协会每年有三四十名学生参与这项志愿活动，轮流为年长者讲解新闻。

另外，新报业媒体华文媒体集团也凭“陪你读报计划”获颁尚仁奖（New Partner Award），共有34个组织获颁这个奖项。

颁奖礼主宾是卫生部长、华助会董事会主席王乙康。嘉宾包括交通部兼财政部高级政务部长徐芳达，以及交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆，他们是华助会董事会委员。

徐芳达致辞时说，今年是华助会成立30周年纪念。华助会这30年所取得的成就，绝不是偶然的，而是因为有义工团队和合作伙伴的付出。他希望，华助会接下来与更多伙伴建立紧密与长期的合作关系，辅助弱势家庭，帮助他们取得更好的社会流动性。