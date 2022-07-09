李总理：在艰难时刻更要努力加强社会契约

（早报讯）在艰难时刻更要努力加强社会契约，我国第四代领导团队将继续通过副总理兼财政部长黄循财领导的“新加坡携手前进”运动推进这项工作，李显龙总理也吁请人们保持团结，继续共同努力，以克服未来所有的风暴。

人民协会主办的“咖啡聊天室”（Kopi Talk）闭门对话会，星期六（7月9日）上午在茨园民众俱乐部举行，另有一些基层和社群领袖通过视讯连线，在人民协会总部收看总理的演讲和参加讨论。

李总理9日下午在面簿贴文说，他在会上谈到了外部形势以及经济挑战，以及这些将如何影响国家和人民。

李总理说，他在活动上与基层和社区领袖针对外部形势进行了坦诚的交流，主要谈到发生在乌克兰的战争以及地缘政治紧张局势，以及新加坡在这些问题上的立场。“我们也讨论了国人正在面对的经济挑战，包括通胀上升以及政府如何帮助人们应对。”

在提问时间进行讨论的课题则包括战略担忧以及生计问题。李总理说：“我们讨论了许多课题，包括政府要得到新加坡人的理解以及继续支持，来克服未来的不确定。”

他也说，自己很高兴又能举行实体“咖啡聊天室”活动，也“很高兴看到许多熟悉的脸孔，以及聆听社区的声音”。

对话会结束后，李总理也走访民情联系组的展台。他在贴文中指出，民情联系组发挥重要作用，让我国公民就政府政策和日常面对的问题，提供反馈和意见。