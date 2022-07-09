易华仁：政府须助中小企业与人民提升能力 分享成长果实

（早报讯）全球走出两年多的冠病疫情，经济和社会层面遭受冲击，同时面对地缘政治紧张局势、战争爆发，以及供应链中断等诸多挑战。在全球和各个国家的层面，政治决策者须重新思考应采取哪些经济和政治战略因应挑战。

主管贸易关系的交通部长易华仁说，世界各国除了应加强国际联系、发掘数码和绿色经济的机遇，以及追求可持续的增长，还须协助中小企业和人民分享成长果实。

易华仁出访欧洲，继德国和英国后，星期六（7月9日）在法国出席普罗旺斯艾克斯经济论坛（Les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence）。

他发表演讲时强调各国追求可持续的增长时，最重要须确保增长具包容性。他说：“当我们采取国际化的战略，须意识到这对企业和人民的影响是不同的。我们须确保中小企业无论是进军海外新市场，加入数码平台或发展能力，都有足够能力参与到增长。”

他也强调，政府必须投资于人民，让他们具备技能和能力参与新增长机会。这是政府经济战略的重要部分。

他说：“如果我们的增长政策不能让广大人民受益，那么增长的意义在哪里？”

谈到国际贸易关系，他指出，各国政府当前应避免内视的趋势，继续加强与国际之间的联系，特别是在提高供应链的韧性方面，多元化至关重要。

数码和绿色经济是应关注的新领域

就企业运营方面，他认为企业不仅仅是像往常一样经营业务，同时还须探索新发展。其中，数码和绿色经济是两个应关注的新领域。

他说：“数码化如今无处不在，我们需确保企业和经济，更重要的是人民都能利用数码化，充分实现增长机会。”

新加坡已和澳大利亚、新西兰和智利等国家达成数码经济协议和伙伴关系，最新在今年2月与英国签订英国—新加坡数码经济协定（UKSDEA），并与欧盟就数码经济协议展开对话。易华仁希望新加坡下来能跟更多国家建立数字桥梁。

他也期待与更多志同道合伙伴合作，达成绿色经济协议，确保大家追求互利的增长，而且增长可持续、绿色，不损害地球的未来。