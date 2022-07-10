宏茂桥SERS屋主：等确定赔偿金额出炉 再考虑两新搬迁选项

（早报讯）针对建屋发展局为受重建计划影响屋主所提供的两种额外搬迁选项，不少宏茂桥居民说，会等到赔偿金额在年底出炉后，才决定是否要购买50年屋契的替代组屋，或是加入屋契回购计划。

受选择性整体重建计划（SERS）影响的宏茂桥屋主洪庆安（56岁，散工）目前和妻子与女儿住在四房式组屋单位。他受访时说，因这是政府首次推出50年屋契的组屋，担心日后要转售时会有难度。

“我会等到赔偿金额定下来后，看能不能负担得起替代组屋的四房式单位，才去考虑到底要买99年或是50年屋契的替代组屋。我觉得现在要做出决定还太早。”

建屋发展局自今年4月宣布将宏茂桥3道第562座至565座组屋纳入SERS后，当局的约30名重建计划负责人便挨家挨户向每一户受影响家庭解释计划详情、分析财务规划、讲解各种搬迁选项等。这些重建计划负责人会在整个SERS过程中给予受影响屋主协助，直到他们搬入替代组屋。

过去12年来共参与11个SERS与土地征收项目的重建计划负责人何佩君（49岁，高级房地产业经理）说，宏茂桥居民主要的顾虑是须掏钱购买相同面积的替代组屋单位。以往受重建计划影响的居民则没有这一方面的担忧，他们主要的顾虑是舍不得搬离居住多年的组屋单位。

“我们会聆听居民的顾虑，然后向他们解释各种不同的选项，他们并不是无路可走。”

建屋局本月宣布，屋主与配偶只要在SERS宣布时年满45岁，可选购50年屋契替代单位，足以让他们居住至95岁。65岁及以上的SERS屋主则可加入屋契回购计划，并购买屋契较短的替代组屋。下来受SERS影响的屋主都可享有这两个选项。