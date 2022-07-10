新中外长维文与王毅会见重申卓越双边关系 愿恢复更多航班

新加坡外交部长维文医生星期五（7月8日）在峇厘岛出席二十国集团（G20）外长会议期间，与中国国务委员兼外交部长王毅会面，双方重申新中以深厚互信为基础的卓越双边关系。

维文星期六（7月9日）在个人面簿帖文，总结G20外长会议行程，其中也上载了一张与王毅会面的照片。

维文写道，很高兴再次与王毅会面。“王国委和我重申了我们以深厚互信为基础的卓越双边关系。我们也同意进一步推进双边合作，继续加强亚细安—中国关系。”

维文也与王毅谈到他近期访问香港，并对香港局势稳定下来感到欣慰，“希望近期的政治改变会带来进步（progress）”。

维文透露，双方也就区域和国际发展交换了看法。

另据中国外交部网站星期六发布的消息，王毅在会面中说，中新携手推进高水平合作，不仅走在地区前列，也引领时代潮流。

他说，北京冬奥会期间，中国国家主席习近平同新加坡总统哈莉玛会见，就两国关系发展达成重要共识；双方要以此为指引，深化战略沟通，拓展务实合作，推动中新关系再上新台阶。

王毅也表示，中方愿同新方保持高层交往，有序恢复更多航班；并感谢新方支持中国加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）和数字经济伙伴关系协定（DEPA），愿就此同各方保持沟通。

王毅也提到，香港已经实现由乱到治，民众重享安全自由，法制建设逐步完善，香港的全球金融、航运枢纽和贸易中心地位将更加稳固。

他引述习近平说，“一国两制”这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持；并强调“香港将实现由治及兴，开启发展新篇章，我们对此充满信心”。

据中国外交部官网报道，双方还就区域合作等共同关心的问题交换了意见。

维文上一次与王毅会面是在今年2月，当时维文陪同哈莉玛总统出席北京冬奥会开幕式。（联合早报北京特派员杨丹旭）