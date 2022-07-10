女佣遭非法调用 过去两年投诉增多

（早报讯）过去两年，有关女佣被雇主或雇主的家庭成员非法调用的投诉增多。

《海峡时报星期刊》报道，人力部的数据显示，从2017年到2021年，平均每年有610起非法调用女佣的投诉，高于2017年至2019年的每年550起。

人力部指出，投诉数量占本地约23万4000名雇主的0.26%。其中77％起投诉是由第三方通报，其余的23％是女佣自己提出的。

从2017年到去年的五年间，每年约有100名雇主被警告，另有20名雇主得缴罚金。

人力部说，接到投诉后，会评估个案，考虑非法调用的程度，以及女佣的福祉受到损害的程度。

人力部发言人说：“在许多此类情况下，雇主派女佣到家人的家中照顾孩子或年迈的父母，这是人力部允许的，但雇主必须在获得女佣的书面同意后通知人力部，雇主还必须确保女佣不会在两个家庭中承担全部家务。”

职总家庭佣工中心主席杨木光强烈谴责任何形式的非法调用女佣行为。“（雇主）绝对不应该非法调用女佣，无论他们是否同意此类安排或被金钱诱使。”

杨木光指出，非法调用可能会导致女佣过于疲惫，并导致与压力和过度劳累有关的健康问题。

“女佣也可能不具备执行工作所需的技能，因此可能会在工作中受伤。”

United Channel女佣中介的夏姓经理说，非法调用一直是一个普遍且持续的问题。公司大约每三个月收到一起投诉，其中许多案件是女佣被迫在两个家庭工作。

疫情或致更多投诉个案

疫情或是非法调用女佣投诉增加的原因之一。

民间组织“温情之家”（简称HOME）的发言人说，投诉增加令人担忧，求助的女佣中约有五分之一抱怨被非法调用。

发言人指出，冠病疫情可能是此类事件增加的一个因素。“疫情导致更少女佣来我国工作，因此无法雇用或留住女佣的家庭可能会请亲戚或邻居家的女佣做家务。”

此外，在疫情高峰期间关闭学校和托儿设施，可能也导致更多女佣得在做家务的同时，还需在别的家庭带孩子。

外籍女佣援助与技能培训协会（FAST）发言人也同意该说法。“当女佣是儿童或年迈父母的照顾者时，界限是模糊的，他们在与雇主一起探亲时可能被分配在另一个家庭中做家务。”