女子关卡拆车牌砸车镜 我国警方将协助马国警方调查

（早报讯）关卡换道擦撞而起争执，女子拆车牌怒砸挡风镜后，多用途汽车（MPV）司机同时在新马两地报案。新加坡警察部队受询时证实接获报案，将配合马来西亚警方助查。

警方同时证实，女子已因自己和家人遭人恶意公开他人隐私（doxxing）而报警。

《联合早报》早前报道，这起事件发生在星期六（7月9日）早上9时30分许，地点在新马第二通道关卡，从马国通往新加坡方向的路段，涉事的是两辆新加坡注册的汽车。

新加坡警察部队发言人星期一（7月11日）证实，已接获黑色丰田埃尔法（Alphard）司机的报案。由于案件在马来西亚发生，我国警方将基于法律和国际义务，提供马来西亚皇家警察（RMP）必要的协助。

警方受询时也证实，女子也因自己和家人遭人恶意公开他人隐私（doxxing）而报警。根据防止骚扰法令，任何人蓄意发布他人可识别身份的信息，对受害人造成骚扰、暴力或恐慌，一旦罪成，可被罚款高达5000元和坐牢长达一年。

根据早前报道，事发时黑色丰田埃尔法多用途汽车事发时要切换进入右边变道，后方驶来的红色起亚（KIA）拒绝让路，两辆车子因此发生擦撞，引发争端。

红色起亚汽车的一女一男先后下车理论。女子转身背贴多用途汽车车头挡道之余，还不断用手机猛拍对方，手叉腰挑衅发狠瞪人，最后更将对方的车牌拆下砸在挡风镜上。男子则满口污言秽语，还对多用途汽车大比中指。