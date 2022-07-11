哈芝节长周末结束 新山关卡人潮汹涌

（早报讯）哈芝节长周末最后一天，马来西亚新山关卡通关人潮汹涌，有人等上近三小时才顺利通关。

不少新加坡人和在本地工作的马来西亚人趁哈芝节的三天长周末公假到马来西亚游玩，或回乡探亲访友，并在星期一（7月11日）长周末结束这天回返本地。

根据马来西亚《东方日报》报道，新山关卡星期一下午3时45分出现人头攒动的现象。网民上载的照片显示，新山关卡人潮从通关柜台处开始，回堵到出境大厅处，现场挤得水泄不通。

记者7月11日晚上7时左右走访兀兰关卡，抵境厅每个队伍有约50人，不过队伍有序流动，因此未见拥堵情况。（陈斌勤摄）

《联合早报》记者星期一晚上7时左右走访兀兰关卡，抵境厅每个队伍有约50人，不过队伍有序流动，因此未见拥堵情况，来往关卡的道路也不见车龙。

黄永强（63岁，旅游巴士司机）几乎每个星期都会到新山游玩。他受访时说：“我今天下午3时就到新山关卡准备回来，不过当时新山关卡的人龙比平时多出了至少两倍，队伍一直排到新山市中心。我于是决定先用餐，约4时30分才加入通关队伍，但仍然得等了快三小时才顺利通关。”

星期日（10日）早上前往新山游玩的罗俊豪（34岁，销售经理）星期一傍晚5时45分抵达新山关卡。

他告诉记者，当时他加入一个有约40人的队伍，快轮到他时，一名工作人员跟他说，这个队伍是给特定通行证的人使用的，并要求他加入另一个队伍，重新排队。于是，他前后等了两个多小时才通关。

他说：“幸好兀兰关卡的队伍流动很快，不到20分钟就顺利通关了。”

移民与关卡局日前发文告指出，哈芝节长周末估计关卡会出现拥堵的情况。移民局因此呼请旅客调整行程，入境时间应该避开尖峰时段，其中包括星期一傍晚6时至晚上11时59分的时段。