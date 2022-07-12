（早报讯）美国隔夜股在冠病疫情和经济衰退的阴影下收跌。

中国上海的冠病疫情恶化，致使当地政府展开新一轮大型检测，另外澳门也因为疫情而关闭赌场。这让投资者对中国经济感到担忧。

投资者也密切关注即将在星期三（7月13日）公布的美国6月消费者价格指数，因为这将预示美国联邦储备局是否会加大收紧货币政策的力度。

道琼斯工业指数滑落0.5%至3万1173.84点；标准普尔500收跌1.2%至3854.43点；纳斯达克指数下跌2.3%至1万1372.6点。

新加坡海峡时报指数上个星期五全天微升1.86点或0.06％，闭市报3131.26点。本地股市在星期一因为哈芝节公共假期而休市。

今日可关注的股票有：

1. TTJ控股（TTJ Holdings）的掌控股东通过所拥有的THC Venture公司对TTJ的收购献议转为无条件收购。截至上周五傍晚6时，THC Venture已取得3亿1540万股，相等于90.26%的股权。

收购价为每股现金0.23元，独立财务顾问认为，这个献议“不公平而且不合理”，建议董事向股东建议拒绝接受献议。

2.同时在美国、香港和新加坡股市挂牌的电动汽车公司蔚来汽车（NIO）针对卖空机构Grizzly Research上个月发表的报告，宣布成立独立委员会，来监督对报告提出指控所展开独立调查，以保障全体股东的利益。Grizzly Research的报告指蔚来汽车有可能通过未合并的相关方夸大收入和盈利。

3.房地产公司华丰股份（Hwa Hong）董事会上周五披露，证券业理事会就它委任Evercore Asia协助公司将股东价值最大化，包括征求竞购献议做出说明。理事会指股东需要足够信息和时间，对收购做出知情决定。

理事会根据所得到的信息列出了多个可能竞购的收购方，要求它们在本月25日下午5时之前明确表明是否会提出收购献议。

目前唯一对华丰提出的收购献议是由华丰前集团董事经理王子荣和儿子王荣耀等显著股东组成的财团Sanjuro United。

财团已将现金收购价从每股0.37元调高至0.40元，并表示无意调整最新收购价，但在出现竞争的情况下，保留这样做的权利。

收购方持有华丰超过30％股权，转为强制性收购，截止日期为8月1日，如果收购方当天闭市时不持有超过50％股权，献议将失效。