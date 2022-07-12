网安局三年资助80专才 修读网安防御与设计硕士课程

（早报讯）负责供电和交通等关键领域日常运作的运作技术系统面临更大网络安全风险，我国须从人才、流程和科技三方面提升系统的防御能力。在人才方面，政府将和学府携手资助修读网安硕士课程的专才。

运作技术（Operational Technology，简称OT）指的是用来监督和操作电脑等电子设备运作程序的科技，在供电、水源和交通等领域扮演至关重要的角色。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（7月12日）早上，在运作技术网络安全专家小组年度会议上致辞时说，一般来说运作技术够安全可靠，但科技的发展将这些系统与资讯科技系统结合，不同系统之间可互相联通，也因此更容易遭网络袭击。“一般只干扰资讯科技系统的网袭如今也能影响实体运作，我们也已经在水源、能源和其他关键领域目睹这些攻击发生。”

杨莉明强调，我国必须加强培养人才、流程和科技方面的投资，来提升这些系统的网安能力。

新加坡网络安全局将同新加坡科技设计大学合作，下来三年资助80名修读网络安全防御与设计硕士课程的学生。当局希望通过这项计划，吸引更多科学、技术、工程和数学（STEM）专家加入网安领域。

我国也须要制定良好的工作流程，并定期更新，才能更好地协调防御工作。与此同时，本地也须具备能够研发出实用科技的社群。杨莉明说，研究人员和业者必须共同合作，确保开发出来的工具符合要求，必要时也须改良这些工具。