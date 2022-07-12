本地股市周二早盘涨0.04%

（早报讯）本地股市不受美国隔夜股和亚洲股市影响，但交投情绪谨慎。海峡时报指数星期二（7月12日）早盘横摆，微升1.39点或0.04%，报3132.65点。

中国冠病疫情恶化，加上美国联邦储备局可能进一步加息的担忧，笼罩着亚洲股市。截至中午12时，香港恒生指数下滑1.21%至2万零869.09点；上证指数滑落1.01%至3280.20点；日经指数滑落1.90%至2万6302.36点；韩国KOSPI下跌1.33%至2309.13点。

投资者接下来密切关注即将在星期三（13日）公布的美国6月消费者价格指数，因为这将预示联储局是否会加大收紧货币政策的力度。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说：“美国6月通胀数据预料会进一步从前个月的8.6%上升至8.8%。若真如预期或甚至超出预期，联储局可能会再次采取鹰派立场。到时，美国国债收益率可能会再上升，股市可能会回吐上周的涨幅。”

本地股市早盘全场交易量为4亿9725万股，交易额为3亿8378万元；上升股174只，下跌股231只。

上涨的海指成分股包括怡和控股（JMH）和新翔集团（SATS），股价分别上升1.72%和1.26%，报52.77美元（74.24新元）和4.03元。下跌的有城市发展（CDL）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），跌幅分别为3.05%和2.27%，报7.64元和1.72元。

在个股消息方面，目前停牌并接受司法管理的主板公司金声能源（KS Energy）申请延长司法管理庭令多六个月至明年1月28日，相关聆讯将于7月18日下午2时30分进行。

伟盛有限公司（GS Holdings）和GYP房地产（GYP Properties）星期二早上暂停交易，以便在稍后公布一项消息。

合发利控股（Hafary Holdings）执行收购劳明达街11间店屋的选购权（option to purchase）。控股通过独资子公司Hafary Flagship Store以7128万元收购这些地址为劳明达街161号的一排店屋。店屋租户包括Apartment Coffee和Glacier咖啡座。

这些店屋的总楼面面积为4万5212平方英尺，账面价值为7340万元，包括210万元的印花税。

TTJ控股（TTJ Holdings）的掌控股东通过所拥有的THC Venture公司对TTJ的收购献议转为无条件收购。截至上周五（8日）傍晚6时，THC Venture已取得3亿1540万股，相等于90.26%的股权。

收购价为每股现金0.23元，独立财务顾问认为，这个献议“不公平而且不合理”，建议董事向股东建议拒绝接受献议。

同时在美国、香港和新加坡股市挂牌的电动汽车公司蔚来汽车（NIO）针对卖空机构Grizzly Research上个月发表的报告，宣布成立独立委员会，来监督对报告提出指控所展开独立调查，以保障全体股东的利益。Grizzly Research的报告指蔚来汽车有可能通过未合并的相关方夸大收入和盈利。