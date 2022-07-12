泼热水烫死五岁儿 母谋杀罪成父囚终身

（早报讯）夫妻轮流泼热水烫死五岁儿，两人原本分别被判监27年加鞭刑以及监28年，控方星期二（7月12日）上诉得直，五司加重刑罚。女被告谋杀罪名成立，或面对死刑，男被告终身监禁。

被告利兹万（30岁）与阿姿琳（30岁），原本分别面对九项和六项包括谋杀、蓄意伤害以及虐童的控状，死者是两被告的5岁亲生儿。

谋杀控状指他们于2016年10月15日至22日之间，在中部某一房式租赁组屋单位内，至少四次用热水烫伤死者，最终导致他丧命。案件2019年11月在高庭开审，审讯结束后，邓碧云法官在2020年4月裁定两人共谋谋杀罪名不成立，原因包括本案没有出现足以推断出两人意图谋杀的证据。

控方改对两名被告提呈替代控状，原本的谋杀控状改成使用足以致命的危险手段来蓄意重伤他人。

法官最后判两被告坐牢27年，男被告需鞭打24下。由于女被告不能打鞭，刑期因此增加多12个月，总刑期为28年。

不过控方对裁决不满，去年提出上诉，求判女被告罪成，并判两名被告判终身监禁。

五司星期二发表裁决，指女被告直接或间接导致死者四次被热水烫伤，犯罪意图、犯罪行为以及共谋犯罪等条件都成立，最后批准控方上诉，判她谋杀罪名成立。

案件将择日审理

控辩双方将针对女被告是否接受死刑或终身监禁进行陈词，案件择日审理。

五司也批准控方上诉，判男被告终身监禁。

控辩双方也将在日后，针对男被告鞭刑事宜进行陈词。