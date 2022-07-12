自称“校服控”拍13女学生裙底 全职军人监20周

（早报讯）自称“校服控”的全职军人，一个月内偷拍至少13名女学生共28段裙底视频，星期二（7月12日）被判监20周。

30岁的傅宇健（译音）面对三项控状，他承认其中两项偷拍罪，另一项拥有猥亵视频的罪行则交由法官下判时一并考量。

调查揭露，被告在2020年9月21日至10月15日之间，偷拍至少13名少女的28段裙底视频。其中两名可认出的受害人分别是14岁和15岁。

被告一般在地铁站跟踪穿着校服的女学生，大部分偷拍视频约1分钟长，最长的有5分钟17秒。

其中一起偷拍案发生在2020年10月15日早上6时45分，被告从义顺地铁站乘搭地铁到纽顿站，换搭滨海市区线到武吉班让途中“看中”一名15岁女学生，决定跟踪偷拍。

女学生察觉被跟踪后，起初没理会，但在乘搭电动扶梯时感到有人扫过她的膝盖后方，转身就看到被告偷拍她的裙底，立即赶到学校告诉老师，老师随之报警。被告两天后遭逮捕。

主控官指出，被告预谋干案，会到学校附近的天桥寻找“目标”，偷拍后还将视频存在加密文件档。

被告则称在疫情期间“与世隔绝”，工作兼读书让他倍感压力，才会受到网友的影响，开始偷拍学生裙底舒压。

事后被停职 若遭革职须赔偿

律师指，被告事发后被停职，若遭革职得赔偿违约金。

被告在亲笔的悔过书中提到，他为自己的行为道歉，也向受害人致歉，并表示愿意通过任何方式做出赔偿，并承诺视频已被删除也不会在网上出现。

被告称患有性心理异常症（paraphilic disorder），对校服有特别的癖好，但他一直不愿意面对，不过代表律师指，被捕后被告已经开始接受治疗。

被告于2017年完成了与武装部队的六年合约后，再拿奖学金兼职修读学士课程，毕业后的两年内得留任服务。

不过他在2021年11月完成学业之后，就惹上此官司被停职。律师指，他若遭革职，得付约8万7000元的毁约金。