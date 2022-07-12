阿叔利用循环材料 装饰菜园添国庆气氛

国庆节将至，武吉班让居民利用循环材料，仅用50元就在组屋楼下打造出国庆装饰，与邻里同乐。

武吉班让秉定路居民翁永安（77岁，退休人士）从2012年起，就一直义务打理附近组屋的公共菜园，还在2018年荣获5年志愿服务奖。

原本只是用来种菜的菜园，在他的巧思下，逢年过节都会装饰得一片喜庆，为庆祝佳节增添不少气氛。此举大受居民欢迎，他也从三四年前开始，每到农历新年与国庆日都会精心布置，和大家同乐。

我国今年庆祝独立57年，翁永安告诉记者，他使用一些循环材料打造国庆装饰，例如硬纸板用颜料喷雾喷成国旗的红白配色，再组合成Happy Birthday Singapore的短语。小花盆倒插进壁挂式铁网，让盛开的红色小花组合成“57th”的字样，最下方则用五颜六色小三角旗做装饰，看上去很有现代化的美感。

曾经当过五六年园丁的他分享道，从5月就开始构思今年的国庆装饰，并且开始挑选合适的花品种，进行培植。

“我选择用大戟花，颜色喜庆而且小巧，花期也比较合适。”

他前几年完全用了可循环材料来做装饰，譬如水管种生菜，废弃的礼篮种花等，送给亲戚邻居时大家都很喜欢。

去年国庆日只用纸皮做装饰，今年则选择用真花，他解释是因为期待见到朋友们看见时的惊喜。“新加坡一年一次的生日，希望给大家带来欢乐。”