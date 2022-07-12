淡马锡2022财年投资组合净值创纪录 达4030亿元

（早报讯）淡马锡控股截至今年3月底的2022财年投资组合净值达创纪录的4030亿元，比前财年增加220亿元，一年期股东总回报率为5.81％。鉴于全球经济增长前景不明朗，淡马锡在接下来这个财年将放慢投资步伐。

淡马锡星期二（7月12日）发布2022财年年报，10年期和20年期股东总回报率分别是7％和8％。集团上财年的投资交易维持活跃，投资额为610亿元，脱售额是370亿元。

淡马锡组织与人力资源副总裁兼公司战略办公室执行总经理林明沛在记者会上说：“鉴于目前的环境，我们预计本财年将放缓投资步伐。整体而言，我们仍然专注构建一个符合长期发展趋势和具有韧性的投资组合，同时也会密切关注地缘政治的发展。”

在整体投资组合中，金融服务（23％）、交通与工业（22％）以及电信、媒体与科技（18％）是占比最高的三大领域。

着眼于长期发展趋势以及各行业的机遇，淡马锡继续关注消费、媒体与科技、生命科学与农业食品，以及非银行金融服务领域的企业。在2022年，这些领域的投资占整体投资组合33％，相较2011年5％，已显著增加。

按区域市场划分，淡马锡的投资组合继续扎根于亚洲（63％），新加坡（27％）和中国（22％）继续是占比最高的两个市场。

淡马锡历年来投资在不同发展阶段的企业，从初创企业到成熟企业，以及非上市和上市公司。

非上市资产的投资组合总值从10年前的530亿元增至2100亿元，增加了约三倍。过去10年里，非上市投资组合年回报率超过10％，比上市投资组合的表现更好。

目前，非上市资产占淡马锡投资组合的52％，包括在新加坡的非上市公司（36％）、初创企业等其他非上市公司（26％）、资产管理公司（20％）以及私募股权和信贷基金（18％）的投资。

淡马锡指出，非上市投资组合带来了流动性，包括成熟企业，例如丰树产业、新加坡能源集团和PSA国际港务集团，都提供了稳定的股息收入。

淡马锡年报的主题为“世代向荣”（So Every Generation Prospers）。

淡马锡控股董事长林文兴说：“在纷杂的当今世界，政府、企业和社会都面临重重挑战，维度之广、影响之深，前所未有。尽管未来难以预测，但我们相信大家仍有合作的空间，并肩应对全球挑战。”