本地首趟空中德士服务 有望2024年中起航

（早报讯）本地首趟空中德士服务有望2024年中起航，让公众在高空鸟瞰新加坡风景线。

德国飞机制造商Volocopter首席商务官鲍尔（Christian Bauer）星期二（7月12日）向媒体透露，公司提呈的路线长约12公里，全程约15分钟，飞行高度将介于100至150公尺。

根据初步的飞行路线，空中德士VoloCity将从滨海南起降，途中将越过滨海湾螺旋桥和东海岸公园大道，可看到的地标包括滨海湾金沙、滨海湾堤坝和体育城等。路线已进入最后的审批阶段。

鲍尔说，新加坡办公室目前聘请十几名职员，到2030年，员工人数将增至约500名。公司最迟会在2023年底扩大招聘规模，确保可在2024年中做好准备展开服务。

Volocopter首席风险与认证官莱因哈特（Oliver Reinhardt）预计，VoloCity可在2024年初取得欧盟航空安全局的安全认证。他指出，新加坡民航局和欧盟航空安全局有工作安排，允许VoloCity在两地取得同步认证。

另外，Volocopter和新加坡工艺教育局星期二为VoloCity公共展览举行开幕。这项为期一年的展览位于工教局中区学院的航空中心，公众8月起可免费入内参观，试乘VoloCity模型。公众可通过网站报名。