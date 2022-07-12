新加坡在亚洲地区“行善指数”名列前茅

（早报讯）最新发布的“2022年行善指数”显示，新加坡在亚洲17个经济体中再度名列前茅。

根据“2022年行善指数”（Doing Good Index 2022）报告，新加坡与台湾并列成为最有利行善的亚洲国家与地区。报告指出，新加坡具有良好的监管框架，为非营利组织、社会企业和慈善机构提供了重要的支持，并且在慈善捐款的政策上给予了250%的税收减免，是唯一对社会服务组织符合条件的收入未加限制的经济体。

报告指出，多数亚洲国家和地区的政府都对社会服务提供资助，约44%受访者获得了政府拨款资助，较2020年的29%大幅增加。新加坡参与受访的社会服务组织中有80%得到了政府资助，位列第一，其后是台湾和日本，获资助的比率分别为68%和66%。

“2022年行善指数”对17个亚洲经济体内的2239家社会服务组织展开了调查研究，评估各地的政策法规、财税政策、生态系统及政府采购等四大指数表现。亚洲公益事业研究中心（Centre for Asian Philanthropy and Society，CAPS）7月12日发布了这项调查研究，探讨如何最大限度地提高慈善及相关政策的应对，以面对后疫情时代的种种挑战。