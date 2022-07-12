义安公司捐赠1000万元给新跃社科大学 加强我国社会服务

（早报讯）义安公司捐赠1000万元给新跃社科大学，通过深化老年学在本地的发展，协助提高学生的社会创业技能，从而加强我国的社会服务。

义安公司将于2022年至2026年，每年拨款200万元给新跃社科大学，作为启动“义安公司社会发展中心”（Social Impact Hub）计划的资金。

在这项计划下，义安公司将扩展老年学、社会创业和老年学创业三大方面。

新跃社科大学预计引进更多用于陪伴年长者的社交型机器人，以减少年长者的孤独感、并改善他们的心理情绪状态和生活素质。

跃大老年学高级讲师陈正见博士（55岁）受访时说：“我们正在探索更多与老年学相关的科技，像是从韩国、日本、中国等国家引入他们的科技，并与护理之家和社区医院等机构展开试用计划，以探讨这些科技是否适用于本地年长者。”

另外，新跃社科大学也将扩展教学内容，为有意在社会创业发展的学生提供协助。例如在本月18日推出社会发展企业孵化器（Social Impact Incubator）和老年学企业孵化器（Geron-preneurship Incubator）项目。

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞星期二（7月12日）受邀见证了捐款支票的转交仪式。

李智陞致辞时说，社会发展中心的宗旨与我国持续改善和加强社会服务所作出的努力一致。“通过着重于社会企业和老年学，社会发展中心在为推进我国的社会服务和社会企业发展将扮演重要的角色。”