黄思松11月退休后 郑忠辉将接任肃毒局局长

（早报讯）中央肃毒局局长黄思松将在11月6日退休，局长一职届时将由目前担任内政部总部联合行动司高级司长郑忠辉接任。

中央肃毒局星期二（7月12日）发文告说，现年60岁的黄思松自1987年加入新加坡警察部队，至今已在警队服务35年。他曾出任机场警署署长、刑事侦查局副局长、警察情报局局长等，并从2012年2月1日起担任中央肃毒局局长。

在黄思松的领导下，中央肃毒局与国际伙伴合作，每年捣破超过20个海外贩毒集团。他也推动《滥用毒品法令》修正案通过，以加强吸毒者戒毒成效和当局执法权力。他积极推动肃毒局利用社交媒体宣传推广预防毒品工作，也致力于提升中央肃毒局的国际形象，并在国际肃毒环境中展现领导能力。

黄思松发起的亚细安预防毒品教育网站（ASEAN PDE Portal）于2018年启用，帮助亚细安各国互相学习，预防毒品。肃毒局使用的“反毒丝带”标志也经亚细安采用，作为预防毒品的共同标志。

即将接任肃毒局局长的郑忠辉现年52岁，目前担任内政部总部联合行动司高级司长。他将于8月15日被任命为候任肃毒局局长，并在黄思松11月6日退休当天正式接任局长一职。

在27年的警队生涯中，郑忠辉曾担任金文泰警署副署长、警察海岸卫队副司令、机场警署署长、交通警局局长等。郑忠辉自2018年6月18日出任内政部总部联合行动司高级司长，致力于与团队一起提升新加坡在面临恐怖袭击等国家危机情况下的应对及恢复能力。他也带领团队制定框架应对外国干预，特别是敌意信息宣传活动等。

在郑忠辉的领导下，内政部也进一步实行安保行业转型蓝图，对安保机构能力评估框架改革、行业数码化计划等，他也致力为安保人员争取更好的薪资和工作条件，并推动《私人保安业法令》修正案通过，保护安保人员在执勤时免于受欺。