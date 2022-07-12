本地新增5979起冠病病例 五人过世

（早报讯）本地星期二（7月12日）新增5979起冠病病例，再有五人因冠病并发症过世。每周病例传播在连续28天高于1后，下降至0.91。

根据卫生部网站数据，重症病患有97人，比星期一（7月11日）多四人。其中82人需要输氧，15人在加护病房。

新增病例中，5743起是本土病例，236起从境外输入。本土病例中，5235人通过抗原快速检测（ART）确诊，508人的核酸检测（PCR）结果呈阳。

每周病例传播率从7月11日的1.05下滑至0.91，是自6月13日以来首次低于1。

一般上在周末后，星期二通报的病例会大幅增加，7月12日同前一天相比则只增加1484起病例。卫生部在网站解释，7月12日未出现这样的情况可能同长周末到综合诊疗所和公共卫生防范（PHPC）诊所求医的病患减少有关。卫生部预计星期三（13日）通报的病例数量将会增加。

目前有679名冠病病患住院。过去一天有8908人出院或完成隔离。

截至7月11日，全国人口中92％已完成基本疫苗接种程序，78％注射了追加剂。过去28天确诊的17万9891起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.03％在加护病房，0.02％病逝。

截至7月12日中午，本地确诊病例累计154万零788起，死亡病例总计1437起。